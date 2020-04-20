Заболевшая коронавирусом женщина в городе Аркалык – лаборант Аркалыкской региональной поликлиники

На участке автодороги Джезказган-Петропавловск установлены блок посты, и по направлению Аркалык-Торгай- санитарный пост. С 18 апреля к ранее установленным постам дополнительно введено два мобильных поста, сообщает оперативный информационный штаб.

По данным штаба, 18 апреля в городе Аркалык выявлен один факт заболевания COVID–19. Заболевшая женщина в городе Аркалык – лаборант Аркалыкской региональной поликлиники.

«В связи с высоким риском инфицирования по роду своей деятельности, она находилась в карантинном отделении на протяжении двух недель. После того, как был подтвержден диагноз СOVID-19, больная была переведена в инфекционное отделение. 14 дней она находилась на госпитализации, не была в контакте и не представляла эпидемиологическую опасность для населения города Аркалык. По случаю выявления коронавирусной инфекции, все медицинские работники, находившееся в близком контакте с заболевшей были госпитализированы и обследованы. В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий. Источник инфекции устанавливается», — сообщили в штабе.

На сегодняшний день в карантинном отделении госпитализированы 11 человек, это лица прибывшие из Российской Федерации и контактные с заболевшей.

В провизорном отделении Аркалыкской региональной больницы госпитализировано пять человек со схожими признаками ОРВИ. На домашней изоляции находятся 64 человека, все находятся на контроле сотрудников полиции.

С целью противодействия распространения коронавирусной инфекции при акимате Аркалыка создана специальная региональная комиссия.

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