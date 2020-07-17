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Заболевших пневмонией включат в общее число зараженных коронавирусом в Казахстане

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В Казахстане объединят статистику по коронавирусу и пневмонии, передает zakon.kz.

Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям коронавируса и пневмонии, Министерством здравоохранения определены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезни. Таким образом, лабораторно-подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, имеющими клинические и эпидемиологические признаки COVID-19, — отметил он.

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