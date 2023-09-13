Забыл опустить кузов. Грузовик повис на дорожной опоре в Костанайской области

Кадр из видео
Водитель большегруза повредил дорожную опору в Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК.
Происшествие случилось 13 сентября на границе Костанайского и Федоровского районов.
Водитель привез асфальт для ремонтных дорожных работ и после разгрузки забыл опустить кузов. При дальнейшем передвижении он повредил дорожную опору.
В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК. Окончательное процессуальное решение примет суд.
В полиции отметили, что водитель не пострадал. Вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.
Tags: Алау алау кз алау новости Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная РТН