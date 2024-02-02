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Забывшую о ребёнке жительницу Костанайской области наказал суд

Фотография для новости Забывшую о ребёнке жительницу Костанайской области наказал суд

pixabay.com

Пресс-служба областного суда сообщает, что дело рассматривал в районе им. Б.Майлина. 

Судом района Беимбета Майлина женщина привлечена к административной ответственности за невыполнение надлежащим образом родительских обязанностей по воспитанию ребенка и уходу за ним.

«В суде установлено, что 17 января жительница района распивала алкоголь с сожителем. После она уснула и не забрала 5-летнего ребёнка из мини-центра. Сама нарушительница злоупотребляет алкогольными напитками и на нее неоднократно поступали жалобы со стороны администрации школы», — говорится в сообщении суда.

Суд признал женщину виновной и наложил взыскание в виде административного штрафа в сумме 29 536 тенге и установил особые требования к ее поведению в виде запрета на употребление алкогольных напитков, обязав являться в отдел полиции для профилактических бесед сроком на шесть месяцев.

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