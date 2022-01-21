«Зачем душить МСБ». Токаев поручил пересмотреть карантинные ограничения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть карантинные ограничения, чтобы не «душить» малый и средний бизнес, передает informburo.kz

«МСБ, как вам известно, сильно не растёт у нас. Нарастает недоверие между государством и МСБ, особенно в период ужесточение карантинных мер. Кстати, мы договорились, что судя по всему Covid-19 в форме теперь уже «Омикрона» становится всеобщим явлением и похоже на то, что очень многие, во всяким случае большинство людей, будут вынуждены переболеть», – сказал глава государства.

По его словам, нужно понять, насколько в этих условиях жёсткие карантинные меры в отношении МСБ, особенно в сфере услуг, рациональны и практичны.

«Я обращаюсь к правительству: пересмотрите всё это. Зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?» – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что перераспределение экономических благ граждан во многом зависит от бизнеса.

«Нам всем необходимо извлечь уроки и, перевернув страницу, совместно начать работу по выстраиванию новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана», – резюмировал глава государства.

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