Советник – пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай прокомментировал визит Нурсултана Назарбаева в Москву.
«В связи с запросами СМИ сообщаю: визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер. Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий. Первый Президент поддерживает контакты с рядом мировых лидеров — посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч. Это касается не только России, но и Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Беларуси и других государств. Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности. При этом личные встречи с авторитетными политическими фигурами, не занимающими государственных постов, являются нормальной дипломатической практикой. Так, в день встречи с Нурсултаном Назарбаевым, Президент России также провёл личную встречу с Акиэ Абэ — вдовой покойного Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Что касается визита Нурсултана Назарбаева, он получил приглашение на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы. В связи с объективными обстоятельствами не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее — в частном порядке. Также хочу подчеркнуть, Нурсултан Назарбаев постоянно проживает в Казахстане. Сообщения о его выезде за пределы страны не соответствуют действительности», — отметил советник Айдос Укибай.
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