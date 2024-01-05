Кого оштрафуют и что делать таксистам? Зачем нужна проверка мобильных переводов, объяснили в КГД

Ответы на вопросы опубликовал Комитет госдоходов РК.

Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

Следует подчеркнуть, что государство не будет проверять все мобильные переводы.

Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ РОДНЫМ И ДРУЗЬЯМ?

Физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет.

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ И НАЧАЛИ ТРЕБОВАТЬ ОПЛАТУ ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ. НАСКОЛЬКО ЭТО ЗАКОННО?

Согласно нормам Закона РК «О платежах и платежных системах», предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (статья 25).

Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИНИМАЮТ БЕЗНАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ?

О всех фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов по месту жительства.

КАК БЫТЬ, НАПРИМЕР, ТАКСИСТАМ? ОНИ ЖЕ НЕ МОГУТ С СОБОЙ НОСИТЬ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ.

Частным извозчикам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Сделать это можно через мобильные приложения «e-Salyq Business», «Egov Mobile» и некоторых банков второго уровня.

При этом для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь смартфон. Носить с собой контрольно-кассовые аппараты и POS-терминалы нет необходимости.

НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ДАННАЯ ИНИЦИАТИВА К ОТТОКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В «ТЕНЬ»?

Сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства.

Для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности.

Если при таких условиях предприниматель принимает мобильные переводы, то он уже находится в тени и попадает под налоговый контроль.

При этом проверка мобильных переводов не затрагивает добросовестных налогоплательщиков.

Таким образом, реализуются принципы справедливости и обязательности налогообложения, где все налогоплательщиков находятся на равных условиях и платят налоги от полученных доходов.

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