Зачем нужны промокоды 1xBet и где их можно получить

Одной из форм поощрения клиентов букмекерских контор являются акционные купоны. В них содержатся специальные коды, с помощью которых можно получить дополнительные привилегии от заведения. Это может быть бесплатная ставка (фрибет), средства для игры в казино, улучшение условий акции или допуск к закрытому мероприятию. Найти промокоды 1xBet можно в самых разных местах:

в личном кабинете на сайте букмекера или мобильном приложении;

электронной рассылке;

социальных сетях и на других площадках партнеров.

Компания также предоставляет возможность получать коды за игровую активность. После регистрации клиент становится участником бонусной программы. Ему предлагают на выбор две схемы начисления вознаграждений — «Процент на остаток счета» или «Промобаллы от сделанных ставок». В зачет идет только игра на реальные деньги.

Как только пользователь накопит достаточное количество баллов (от 50), он сможет обменять их на фрибет или бесплатные вращения в магазине промокодов 1xBet. После покупки купона останется только применить его и выполнить условия акции. Ввести приобретенный код можно прямо на странице магазина, но есть и другие варианты.

Как активировать бонус 1xBet по бесплатному коду

Новым клиентам букмекер сегодня дарит приветственный подарок за регистрацию и перечисление первого депозита. Улучшить условия этого предложения можно при помощи специального кода. Ввести его нужно на этапе заполнения регистрационной формы. Компания предлагает несколько способов регистрации: через телефон, электронную почту, социальные сети и в 1 клик. Независимо от выбранного варианта, в анкете присутствует поле для введения кода.

Если приветственный бонус 1xBet становится доступным только после пополнения счета, у клиента есть возможность активировать его позже, в личном кабинете. Главное, успеть сделать это до первого перевода денег. Порядок действий:

Авторизоваться на сайте букмекера. Открыть личный кабинет. Выбрать вкладку «Бонусы и подарки». Ввести комбинацию в поле «Введите промокод». Нажать кнопку «ОК» для активации.

В дальнейшем здесь можно будет применить любой другой код, выпущенный букмекерской конторой. Если же приветственный купон прилагается к бонусу 1xBet, начисляемому просто за регистрацию (не исключено, что подобный подарок появится в будущем), нужно будет обязательно активировать его в процессе создания учетной записи.

Перед тем как использовать бонусное предложение, следует внимательно его изучить. Иногда требуется отыграть подарок, проставив определенную сумму собственных средств (обычно это относится к акциям казино). Если подобное условие не нравится, от активации можно отказаться. Только игроку решать, принимать привилегию или нет. Никаких санкций в случае отклонения подарка не последует. Еще важно вовремя применить код — у каждого предложения ограниченный срок.

Партнёрский материал

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