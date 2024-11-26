По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября 2024 года в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне.
«Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ», – сказано в сообщении.
Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.