По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября 2024 года в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне.

«Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ», – сказано в сообщении.

Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

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