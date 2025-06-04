В Министерстве просвещения РК разъяснили о комплектовании групп в дошкольных организациях на 2025-2026 учебный год. Кампания продлится до 31 августа.

В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, а точнее с 1 июля. Речь идет о городах Тараз, Туркестан, Шымкент, Уральск, Астана, Семей, Усть-Каменогорск, Жезказган, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Конаев, Косшы, Талдыкорган, а также Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казгуртскиом и Мактааральском районах.

При получении ваучера необходимо:

1. Подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней.

При не подтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней.

2. Выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней.

При отказе от ваучера очередь аннулируется.

При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в «лист ожидания». При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление.

Для остальных регионов комплектование возрастных групп начнется с 1 августа. Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первыми. У родителя есть 2 дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение 5 рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней.

Детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен не полный их перечень, просрочены, либо превышено соотношение непривитых к привитым детям.

Рекомендуется заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете.