30 мая в Костанае состоится Единый день приема обращений граждан, в рамках которого запланировано проведение отчетной встречи начальника Департамента полиции Костанайской области, генерал-майора полиции Ерлана Файзуллина, с населением.
Мероприятие начнется в 11:00 в доме культуры студентов. В ходе встречи Ерлан Файзуллин представит отчет об оперативной обстановке в регионе за первые четыре месяца текущего года и ответит на вопросы горожан.
Кроме того, в этот день с 10 :00 до 12:00 часов на территории проведения мероприятия будут работать специализированные рабочие площадки, где жители города смогут обсудить вопросы, касающиеся обеспечения общественной и дорожной безопасности, получить информацию об изменениях в действующем законодательстве, внести предложения по совершенствованию работы полиции, получить консультации по другим интересующим темам.
Департамент полиции приглашает жителей города, представителей СМИ и общественности принять участие в мероприятии.
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