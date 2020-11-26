Задавили на автомобиле и закопали. Двое подозреваемых задержаны за убийство жителя Костанайской области

Костанайскими полицейскими по подозрению в убийстве жителя Аулиекольского района задержаны двое подозреваемых.

20 октября в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района обратилась жительница поселка Кушмурун, о том, что пропал друг ее сына. 26-летний парень ушел из дома 16 октября и не вернулся. Без вести пропавший был объявлен в розыск. В рамках расследования уголовного дела по статье «Убийство» полицейскими проведен комплекс оперативно — следственных мероприятий.

В результате проведения розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое местных жителей, в возрасте 23 и 29 лет.

«Полиция установила, что 15 октября подозреваемые вместе с потерпевшим распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт. Один из подозреваемых на автомашине «ВАЗ-2107» совершил умышленный наезд на потерпевшего. После чего они вывезли тело в лес и закопали в яме. Расследование продолжается, назначены экспертизы»,- сообщили в ведомстве.

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