В рамках рабочего визита в Костанайскую область министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом фитосанитарных мероприятий по защите сельхозугодий от стадных саранчовых. Совместно с руководством области был проведён осмотр ключевых объектов, задействованных в борьбе с вредителями, а также обсуждены меры профилактики с представителями хозяйств и подрядных организаций.

По состоянию на сегодняшний день в пяти районах Костанайской области активно ведутся обработки — всего охвачено 322,85 тыс. га, что составляет 49,7% от запланированной площади. В операциях задействовано 59 единиц специализированной техники, включая агродроны, сверхлёгкую авиацию и беспилотные авиационные системы. Эффективность применяемых препаратов оценивается на уровне 82%.

Министр проинспектировал качество обработок с воздуха, оценил техническую оснащённость и подчеркнул важность оперативности на всех этапах — от мониторинга до нанесения препаратов.

«В Костанайской области работа организована чётко: идём по графику, отставаний нет. Наша ключевая задача — не допустить распространения вредителей. Это системная работа, от которой напрямую зависит устойчивость сельского хозяйства и продовольственная безопасность страны», — отметил Айдарбек Сапаров.

Представители хозяйств также подтвердили готовность к завершению обработок в срок. По словам руководителя крестьянского хозяйства «Бердыбаев» Сакена Бердыбаева, даже при отсутствии прямой угрозы посевам, важно действовать на упреждение.

«Да, саранчовые встречаются, но очаги единичные. Мы проводим регулярные обследования и при первых признаках вредителей сразу выходим на обработку. Это нормальный рабочий подход», — подчеркнул он.

Кроме того, в рамках визита министр посетил объекты, реализуемые по программе масштабирования опыта Северо-Казахстанской области в сфере молочного животноводства. В регионе уже введены в эксплуатацию три новые молочно-товарные фермы, ещё три проекта находятся в завершающей стадии строительства. Реализуются инициативы по глубокой переработке кобыльего молока с ориентиром на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что регион делает ставку на современные агротехнологии, производственную дисциплину и устойчивое развитие сельского хозяйства. Системный подход позволяет не только оперативно реагировать на вызовы, но и уверенно наращивать производственный потенциал.

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