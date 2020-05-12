Задействованные в режиме ЧП военные покинут блокпосты

В Казахстане официально завершилось действие режима чрезвычайного положения. В этой связи личный состав и военная техника Вооруженных Сил Казахстана, задействованные в дежурстве по усилению блокпостов, дезинфекции и патрулировании населенных пунктов, вернутся в пункты своей постоянной дислокации, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

Передислокация будет осуществлена силами военно-транспортной авиации, а также своим ходом.

При этом, военнослужащие войск территориальной обороны, призванные на специальные сборы, продолжат выполнять свои задачи в соответствии с ранее утвержденными сроками и планами местных исполнительных органов.

С первого дня введения в стране чрезвычайного положения на армию были возложены особые задачи по обеспечению режима и борьбе с вирусом. Военные проводили обработку территорий и объектов, несли службу на блокпостах и в патрулях.

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