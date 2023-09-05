Задержали девять человек. Подпольное казино накрыли в Костанайской области

Костанайские полицейские пресекли деятельность организации в сфере игорного бизнеса, сообщает Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области проведена специальная операция по пресечению деятельности организации в сфере игорного бизнеса.

Как пояснил начальник управления Серик Байгонов, для работы использовались съемные сауны, где в отдельном помещении была организована азартная игра в карты. Для этого использовались фишки, карты, игральные кости и телефоны. Деятельность этой организации была тщательно законспирирована.

В ходе проведения специальной операции задержано девять человек, изъяты вещественные доказательства. В настоящее время полицией начато досудебное расследование по статье 307 УК РК “Организация незаконного игорного бизнеса”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.