Задержали группу вымогателей в Костанайской области

Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, которая занималась вымогательствами на территории города Рудный, сообщает Polisia.kz.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, получена информация, что группа лиц, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей города Рудного, вымогала автомашины, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов марки IPhone 15 и денежные средства. Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге.

В ходе обыска изъяты ножи, сигнальный пистолет, учебная граната, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.

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