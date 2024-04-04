Задержали экс-главу «Казавтожола»

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Экс-председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы задержан департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Астане, сообщает Zakon.kz.
Аскара Муратулы задержали на два месяца.
«По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника Департаментом АФМ по Астане при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель правления АО «НК КазАвтоЖол» Аскар Муратулы», – говорится в сообщении АФМ за 4 апреля 2024 года.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца.
Также отмечено, что в соответствии со ст. 201 УПК иная информация разглашению не подлежит.
Аскар Муратулы возглавлял нацкомпанию «КазАвтоЖол» с апреля 2021-го по февраль 2022 года.