Подозреваемый уже дал признательные показания и водворён в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие тщательно выясняет все обстоятельства.

Полиция подчёркивает: преступление не останется безнаказанным.

Виновный понесёт суровое наказание в соответствии с законом.

Как сообщают очевидцы, авария произошла сегодня утром на Большом мосту. Столкнулись несколько автомобилей. После ДТП...

Информацию для школьников и из родителей распространил отдел образования Костаная. «Оснований для отмены занятий нет....

