Задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении против своей семьи — ДП Костанайской области

— Сегодня, 08:43
Фото ДП

В Аулиекольском районе сотрудники полиции по горячим следам задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении против своей семьи.

Подозреваемый уже дал признательные показания и водворён в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие тщательно выясняет все обстоятельства.

Полиция подчёркивает: преступление не останется безнаказанным.

Виновный понесёт суровое наказание в соответствии с законом.



