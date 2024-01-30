Задержали с пакетом долларов. Дроппера судят в Костанае

Для совершения звонков костанайским пенсионерам, мошенники используют IP-телефонию, и их местонахождение невозможно выяснить. Это установили полицейские, расследуя дело местного помощника неизвестных аферистов. В итоге молодой человек единственный, кто предстал перед судом, в котором сегодня изучалось, какие звонки поступали обманутым старикам, и какие суммы они отдавали прибывшему за ними курьеру.

Один из эпизодов дела, которое рассматривается в костанайском суде №2, датируется маем 2023года. Тогда в полицию города поступило заявление от 77-летней пенсионерки. В нем она изложила, какую информацию ей сообщили по стационарному, городскому телефону. Содержимое документа было оглашено в ходе процесса.

«Позвонил неустановленный мужчина, пояснил, что внучка попала в ДТП, а неустановленная женщина находится в тяжелом состоянии, требуется 1 миллион 100 тысяч тенге на лечение. После чего приехал неустановленный парень, возможно европейской внешности, парень, и отдала ему», — сказала государственный обвинитель Динара Дощанова.

Пожилая женщина отдала даже больше, чем у неё просили, — миллион тенге и тысячу долларов США, и только потом выяснила, что с её близкими все хорошо. Полицейским удалось отыскать подозреваемого, а потерпевшей, — опознать его по фотографии, по чертам лица. В итоге перед судом предстал Владислав Оганесян. Его дело рассматривается с ноября прошлого года. Судят его одного, хотя он всего лишь выполнял указания людей, которые руководили им через один из мессенджеров. В изъятом у Оганесяна телефоне, даже сохранилось множество их номеров, с различными кодами мобильных операторов различных же государств, однако установить их личности это следствию не помогло.

«Согласно полученного ответа установлено, что вышеуказанные абонентские номера активности и регистрации не имеют, в связи с тем, что использовалась IP-телефония», — сообщила гособвинитель.

С другой пенсионерки просили 4 тысячи долларов, но отдала она 2. А задержали полицейские Оганесяна, когда он нес пакет с 27-тысячами долларов. Всего в деле 11 эпизодов, по всем суммы полученных от пенсионеров денег довольно крупные, и все их, потерпевшие намерены взыскать с подсудимого. Вскоре процесс должен перейти в стадию судебных прений.

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