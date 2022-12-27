Как уберечь потребительский рынок от опасного алкоголя? Этот вопрос, а также организацию эффективной работы по выявлению и пресечению суррогатной и контрафактной алкогольной продукции обсудили на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области. По данным экспертов, ежегодно в декабре отмечается активизация рынка незаконного оборота алкогольной продукции.

В Костанайской области растет количество случаев продажи контрафактного алкоголя. К примеру, отмечают полицейские, недавно был задержан костанаец, который через соцсети торговал контрафактным элитным алкоголем. В связи с этим налоговики считают, что в стране необходимо ужесточать ответственность за продажу суррогата. По данным департамента экономических расследований Костанайской области, ежегодно в декабре отмечается активизация рынка незаконного оборота алкогольной продукции. И ближе к концу года контрафактной алкогольной продукции выявляется всё больше.

«Так, в Карабалыкском и Аулиекольском районе ликвидировали работу двух подпольных цехов по изготовлению суррогатного алкоголя. Всего из оборота изъяли 11 тысяч бутылок готовой продукции и еще около 1500 литров спирта. Производство такого алкоголя осуществляется в антисанитарных условиях. Организаторов цехов привлекли к ответственности по статье 214 УК РК за незаконное предпринимательство, а также статье 233 УК РК Костанай продавал Хеннеси, большее 460 бутылок, ущерб 20 млн тенге», — сообщил руководитель управления департамента экономических расследований по Костанайской области Серик Сатубалдин.

В этом году было уничтожено более 90 тыс. бутылок, изъятых из незаконного оборота. Но специалисты подчеркивают, что подделывают спиртное быстрее, чем его успевают изымать из оборота. Его приобретением и продажей часто занимается малый и средний бизнес, магазины у дома. Причем полицейские подчеркивают, что бывают случаи, когда магазин лишается лицензии, но продолжает продавать спиртное.

«В этом году по области выявлено 425 случаев по продаже алкоголя без лицензии, полностью лишены лицензии были 11 предпринимателей, приостановлена — у 268. Люди в селах нет магазинов, покупают на базаре и из дома продают. 182 факта были выявлены по продаже алкоголя на дому. Без документов. Население идет на дешевую водку», — говорит заместитель начальника управления МП Костанайской области Аманжол Байзаков.

По словам специалистов, спрос на контрафакт и суррогат растет из-за высокой стоимости легального алкоголя, в себестоимости которого более 52% составляет акцизный сбор от минимальной цены. Налоговики в свою очередь, подчеркивают, что необходимо ужесточать ответственность за продажу суррогатной и контрафактной продукции, в том числе персональную. Помимо этого они считают, что в законодательство нужно внести изменения, так как сейчас многие бизнесмены выплачивают штраф, сдают приостановленную лицензию и получают новую и продолжают работать, так как сейчас таких ограничений в законе нет

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