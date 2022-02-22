Задержан костанаец, который устроил дома наркотеплицу

Полицейскими по противодействию наркопреступности УП города Костаная задержан подозреваемый, который у себя дома выращивал коноплю.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что 33-летний костанаец в частном доме оборудовал комнату под выращивание конопли. В специальной «теплице» под лампой обнаружено три больших горшка с кустами этого растения.

Кроме этого, оперативники изъяли у мужчины марихуану весом более 55 граммов. В полиции отмечают, что ранее подозреваемый привлекался за наркоправонарушения в 2019 году, нигде не работал, проживал с родителями и употреблял марихуану.

С начала года в регионе выявлено 63 преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 4 килограммов.

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