Задержан костанаец, который устроил дома наркотеплицу

Полицейскими по противодействию наркопреступности УП города Костаная задержан подозреваемый, который у себя дома выращивал коноплю.
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В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что 33-летний костанаец в частном доме оборудовал комнату под выращивание конопли. В специальной «теплице» под лампой обнаружено три больших горшка с кустами этого растения.
Кроме этого, оперативники изъяли у мужчины марихуану весом более 55 граммов. В полиции отмечают, что ранее подозреваемый привлекался за наркоправонарушения в 2019 году, нигде не работал, проживал с родителями и употреблял марихуану.
С начала года в регионе выявлено 63 преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 4 килограммов.
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