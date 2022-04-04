Задержан по горячим следам: жертвой убийцы оказался известный врач

Из охотничьего ружья был застрелен известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков, передает Tengrinews.kz.

Полиция Алматы сообщила о введении в городе плана «Перехват» и задержании подозреваемого в убийстве мужчины утром 4 апреля.

«Был убит гражданин Ш. 1975 года рождения. Преступление раскрыто по горячим следам», — заявили правоохранители.

Как стало известно, из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков, работавший в Институте гастроэнтерологии. Эту информацию подтвердила полиция Алматы.

По данным коллег Шумкова, убийца выстрелил в голову своей жертве сзади у дверей клиники.

Медицинское сообщество Казахстана шокировано жестоким убийством.

Министр здравоохранения Ажар Гиният от себя и коллектива ведомства выразила глубокие соболезнования родным и близким убитого врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова.

По словам министра, гибель медиков от рук враждебно настроенных к ним людей – страшная трагедия для всего здравоохранения страны.

Отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, внесшего большой вклад в развитие гастроэнтерологии, спасшего своими знаниями и сердцем сотни пациентов. Не передать словами глубину трагедии для семьи погибшего доктора, где остались сиротами трое детей, а престарелые родители потеряли сына. Мы уверены в объективном расследовании преступления и справедливости наказания по всей строгости закона для виновных в произошедшей трагедии.Ажар Гиният

Ранее заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов сообщил, что убийство произошло утром в Бостандыкском районе города. Сигнал на пульт «102» в полицию Алматы поступил в 8:59.

«Был убит гражданин Ш. 1975 года рождения. Это преступление раскрыто нами по горячим следам. Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана «Перехват», — сообщил Абдрахманов.