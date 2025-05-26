Сотрудниками полиции раскрыта серия краж велосипедов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в совершении 12 фактов хищения.

По данным следствия, злоумышленник с помощью кусачек срезал велозамки, затем скрывался с места преступления на похищенном велосипеде. Позже он перепродавал транспорт, извлекая прибыль.

В настоящее время подозреваемый задержан. По санкции суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным эпизодам.

Полиция напоминает жителям: всегда фиксируйте велосипеды на замок, не оставляйте их без присмотра и по возможности храните в закрытых помещениях.

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