Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 августа представили синоптики Казгидромета. В предстоящие трое суток через...
Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу Вице-министр транспорта РК.
Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
План работ Костанайской горэлектросети ТОО "ЭПК-forfait" в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов...
В июле квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали незначительно. По сравнению с июнем средняя цена выросла на 0.9 %. Динамика...
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