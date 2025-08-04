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Задержан вице-министр транспорта — КНБ РК

— Сегодня, 10:18
Изображение для новости: Задержан вице-министр транспорта — КНБ РК

Фото взято с сайта exclusive.kz

Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу Вице-министр транспорта РК.

Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.



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