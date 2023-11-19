Задержана мать по подозрению в убийстве пропавшей 7-летней дочери

Полицейские установили подозреваемых в убийстве 7-летней девочки, ранее пропавшей в Экибастузе, сообщает МВД РК.
В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены обстоятельства и причины безвестного исчезновения несовершеннолетней Миланы Давыдовой, 2015 г. р.
По подозрению в убийстве несовершеннолетней, сотрудниками полиции задержана мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 «Убийство» УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находятся руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области.