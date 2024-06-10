Задержана женщина, которая наносила краской рекламу наркотиков на костанайские здания

В Костанае полицейские пресекли рекламу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Незаконную работу, за определенную оплату, 34-летняя местная жительница нашла на одном из телеграмм-каналов.

Именно там она вела переписку с админом канала, который разъяснял условия и суммы вознаграждения.

Женщина наносила аэрозольными баллончиками рекламу интернет – магазинов по продаже наркотических средств, на зданиях областного центра и более того была замечена в соседнем Кокшетау, где также занималась анти — рекламой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.

«За пропаганду наркотических средств, ей грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, проверяется причастность ее сожителя»,- рассказала старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадилова.

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