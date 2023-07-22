Задержана женщина, которая перевязала рот и руки малолетней девочке

Задержана женщина, которая перевязала рот и руки малолетней девочки, передает Polisia.kz

Задержана женщина, которая, перевязав рот и руки малолетней девочки, увела ее к заброшенному зданию с.Каргалы Алматинской области.

После чего подозреваемая отпустила ребенка. В ходе проверки сотрудники полиции установили 23-летнюю женщину. Подозреваемая задержана в одном из сел Жамбылской области и помещена в специальное подразделение полиции для временного содержания. Органами проводится досудебное расследование по ст.126 ч.2 п.5 УК РК “Незаконное лишение свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего”.

В настоящее время с участием подозреваемой проведены необходимые следственные действия.

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