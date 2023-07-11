Задержание полицейского с наркотиками: кого уволили в Костанае

Трое полицейских проходят по делу о торговле наркотиками в Костанайской области. Между тем их непосредственное начальство лишилось своих должностей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационное агентство ТоболИнфо.

Как сообщается, борцы с преступностью примкнули к ней и сами приторговывали наркотиками. Всего по делу проходит трое полицейских.

«По факту совершения уголовного правонарушения сотрудником ДП Костанайской области Әмзе А.М. начато досудебное расследование, которое находится в производстве департамента Комитета национальной безопасности Костанайской области», — говорится в ответе на запрос журналистов.

Тем временем часть полицейского начальства в Костанайской области лишилась занимаемых должностей. Кто-то подал рапорт сам, а кто-то был освобожден по результатам служебного расследования.

«По результатам служебного расследования начальник управления по противодействию наркопреступности (УПН) Департамента полиции области Альмагамбетов А.К., заместитель начальника УПН Картбаев А.Ж., начальник Управления полиции (УП) Костаная Базарбаев М.Н., заместитель начальника УП Костаная Шубаев Б.А., начальник ОПН УП Костаная Атыгаев А.А. освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Ынтыкбаев А.К. подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Начальник управления кадровой политики Департамента полиции области Дюсебаев К.А. подал рапорт об освобождении от занимаемой должности», — сообщил первый замначальника Департамента полиции Алексей Милюк.

Напомним, 5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков.

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