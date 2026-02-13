Комитет национальной безопасности подтвердил факт задержания заместителя акима Костанайской области, сообщает Tengrinews.kz.
В ведомстве прокомментировали сведения, ранее появившиеся в ряде Telegram-каналов, о задержании и помещении в изолятор временного содержания заместителя главы региона Гульбарам Мусагазиной.
В ответ на официальный запрос редакции в КНБ сообщили, что по данному факту ведётся досудебное расследование. «Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — отметили в комитете.
Напомним, Гульбарам Мусагазина была назначена заместителем акима Костанайской области в июле 2024 года.
