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Задержаны вице-министр экологии и глава «Оператора РОП» — Антикор

Ахметжан Примкулов, Медет Кумаргалиев

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В Антикоррупционной службе подтвердили задержание вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, передает Tengrinews.kz.

«Агентство по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева», — говорится в сообщении.

По данным Антикора, их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.

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