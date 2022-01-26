Задержаны вице-министр экологии и глава «Оператора РОП» — Антикор

В Антикоррупционной службе подтвердили задержание вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, передает Tengrinews.kz.

«Агентство по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева», — говорится в сообщении.

По данным Антикора, их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.

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