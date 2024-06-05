Задушил удлинителем свою жену. Полицейскому в Костанае вынесен приговор

Бывший инспектор батальона патрульной полиции управления полиции был предан суду по обвинению в убийстве супруги. Происшествие случилось 31 октября 2023 года. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи.

На скамье подсудимых оказался 25-летний житель Заречного Жаслан Тулегенов. Еще в 2023 году он работал инспектором батальона патрульной полиции областного полицейского департамента. В полиции служила и его жена, с которой они воспитывали двоих детей. Но, в октябре прошлого года, произошло то, из-за чего Жаслан теперь имеет статус вдовца.

«Установлено, что 31-ого октября 2023-его года, находясь в кухне своего дома, + в ходе конфликта с супругой Тулегеновой, взяв в обе руки электрический удлинитель, находившийся в кухне, набросил удлинитель ей на шею, и, с достаточной силой, проводом, стал сдавливать её шею, одновременно прижав тело и лицо супруги к полу»,- сказала судья Аделия Хасенова.

Женщина скончалась на месте. Но, Жаслан, как пояснил суд, чтобы скрыть преступление, перенес женщину в гараж, и инсценировал её суицид. Он перевязал шею супруги одним концом буксировочного троса, второй конец которого закрепил на верхней балке крыши гаража, оставив тело в подвешенном, полусидячьем состоянии. Смягчающими ответственность обстоятельствами суд счел чистосердечное раскаяние подсудимого, и аморальность поведения потерпевшей, которая явилась поводом для преступления. Отметим, что дело рассматривалось в закрытом режиме.

«Здесь имеются интимные подробности личной жизни. Аморальность поведения потерпевшей, установлена материалами дела, которые были исследованы в судебном заседании, показаниями свидетеля, а также показаниями эксперта-психолога, который подтвердил выводы своего заключения», — сказала судья.



А вот наличие у подсудимого двух малолетних детей судом, не смотря на доводы защиты, смягчающим вину обстоятельтвом не признано, потому, что в результате преступных действий отца, дети остались без матери. Жаслан Тулегенов признан судом виновным в совершении убийства.

«Назначить ему наказание в виде 9-и лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Лишить Тулегенова специального звания старшего лейтенанта полиции», — зачитала судья.



С подсудимого будут взысканы процессуальные издержки почти в 2,5 миллиона тенге, и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевшим в 30 МРП, это 103 тысячи тенге. Приговор может быть обжалован в течение 15-и суток.



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