Зафиксирован ещё один летальный исход от коронавирусной инфекции в Костанайской области. Скончался житель Жангельдинского района 1949 г.р., госпитализированный 15 июня текущего года с положительным результатом Covid-19.

Пациент 1949 года рождения поступил из провизорного стационара в инфекционное отделение Костанайской областной больницы 15 июня в 21:30 с жалобами: на сухой кашель, повышение температуры до 38.9 С, одышку при ходьбе, отсутствие аппетита, нарушение вкуса.

Анамнез заболевания: Заболел неделю назад, после того как за 2 дня до этого заболела жена. Самостоятельно принимал парацетамол. Выехал из Жангельдинского района 13 июня, на автомашине с внуком, женой, дочкой в Костанай. Приехав в город, вызвал скорую помощь, доставлен в провизорное отделение Костанайской областной больницы с женой и дочерью. На основании положительного результата на COVID-19 15 июня переведён в инфекционное отделение. Была диагностирована «двухсторонняя полисегментарная пневмония».

30 мая присутствовал на поминках, где было большое количество людей. Так же неделю назад приезжали гости из Нур-Султана. За пределы села выехал впервые за последние 6 месяцев.

Назначена противовирусная, комбинированная антибактериальная терапия, кислородотерапия, симптоматическая терапия.

Данный случай разобран комиссией по исследованию летальных исходов. Комиссия пришла к выводу, что данный пациент скончался от коронавирусной инфекции, так как в медицинской информационной системе не состоял на «Д» учёте с хроническими заболеваниями.

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