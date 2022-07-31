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Зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян в Европе

aa.com.tr

Министерство здравоохранения Испании сообщило 29 июля о первой в стране смерти человека, связанной с оспой обезьян, пишут El Pais и Las Provincias.

Он скончался из-за энцефалита, который развился из-за первичной инфекции.

Как сообщают СМИ, это первый подтвержденный властями случай смерти в Европе. В тот же день о первом случае в стране сообщила Бразилия. До этого летальные случаи, вызванные оспой обезьян, фиксировались только в странах Африки.

На данный момент в 70 странах мира зафиксировали почти 21 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.

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