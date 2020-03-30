Зафиксировано 13 новых случаев заражения в Казахстане

В Казахстане количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 284. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на портал coronavirus2020.kz.

Как уточняет Telegram-канал оперативного штаба Минздрава, по состоянию на 00.20 часов по столичному времени 30 марта зарегистрировано еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Нур-Султане — один случай, в Алматы — три случая, в Атырауской области — шесть случаев, в Алматинской области — два случая, в Актюбинской области — один.

Таким образом, в Нур-Султане зафиксировано 167 заразившихся, в Алматы — 70, в Шымкенте — 2, в Акмолинской области — 6, в Актюбинской области — 2, в Алматинской области — 6, в Атырауской области — 12, в Восточно-Казахстанской области — 2, в Жамбылской области — 3, в Западно-Казахстанской области — 2, в Карагандинской области — 7, в Кызылординской области — 2, в Мангистауской области — 1, в Павлодарской области — 1, в Северо-Казахстанской области — 1.

Ранее сообщалось, что в республике от коронавируса вылечились 20 человек: 13 в Нур-Султане и 7 в Алматы.

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