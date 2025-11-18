В регионе отмечен рост популяции лис и корсаков, что отразилось на увеличении числа очагов бешенства. Случаи зарегистрированы в Узункольском, Мендыкаринском, Карабалыкском и Алтынсаринском районах — преимущественно в зонах лесополос и на окраинах населённых пунктов, где чаще происходят контакты людей и домашних животных с дикой фауной.
По словам руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Толегена Иманбаева, ветеринарные службы реагируют на каждый сигнал об укусах и подозрениях на заболевание:
«На текущий момент — восемь очагов. Есть материалы, находящиеся в лаборатории. Мы постоянно реагируем на каждый вызов и отбираем пробы от павших животных. Нам в неделю поступает от двух-трёх до пяти звонков о контактах с дикими плотоядными», — сообщил Иманбаев.
Ветеринары подчёркивают: одна из причин роста рисков — неправильное поведение людей. Жители нередко подкармливают диких животных, пытаются их ловить и приносить домой, после чего получают укусы.
«Отлавливать — вопрос не стоит. Это дикая фауна, это опасно: отлов — это контакт. С 1 ноября у профильных природоохранных органов есть разрешение на регулирование численности (отстрел), и соответствующие уведомления направлены в районы», — отметил глава управления.
Помимо плановой вакцинации домашних питомцев, в управлении сообщили о подготовке дополнительных мер в дикой среде: в районы будет направлена партия сухих кормов для раскладки в лесных массивах, чтобы снизить выход плотоядных к людям и дворам.
Рекомендации ветеринарной службы
- не подпускайте и тем более не подкармливайте диких животных;
- не пытайтесь ловить лис и корсаков, не приносите их домой;
- вакцинируйте домашних животных согласно графику;
- при укусе или подозрительном контакте немедленно обращайтесь за медпомощью и в ветеринарную службу, сохраните возможность отбора проб у животного.
Власти напоминают: бешенство — смертельно опасная инфекция, и единственный способ снизить риски — строгая профилактика и соблюдение правил безопасности при появлении диких животных возле населённых пунктов.
