В регионе отмечен рост популяции лис и корсаков, что отразилось на увеличении числа очагов бешенства. Случаи зарегистрированы в Узункольском, Мендыкаринском, Карабалыкском и Алтынсаринском районах — преимущественно в зонах лесополос и на окраинах населённых пунктов, где чаще происходят контакты людей и домашних животных с дикой фауной.

По словам руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Толегена Иманбаева, ветеринарные службы реагируют на каждый сигнал об укусах и подозрениях на заболевание:

«На текущий момент — восемь очагов. Есть материалы, находящиеся в лаборатории. Мы постоянно реагируем на каждый вызов и отбираем пробы от павших животных. Нам в неделю поступает от двух-трёх до пяти звонков о контактах с дикими плотоядными», — сообщил Иманбаев.

Ветеринары подчёркивают: одна из причин роста рисков — неправильное поведение людей. Жители нередко подкармливают диких животных, пытаются их ловить и приносить домой, после чего получают укусы.

«Отлавливать — вопрос не стоит. Это дикая фауна, это опасно: отлов — это контакт. С 1 ноября у профильных природоохранных органов есть разрешение на регулирование численности (отстрел), и соответствующие уведомления направлены в районы», — отметил глава управления.

Помимо плановой вакцинации домашних питомцев, в управлении сообщили о подготовке дополнительных мер в дикой среде: в районы будет направлена партия сухих кормов для раскладки в лесных массивах, чтобы снизить выход плотоядных к людям и дворам.

Рекомендации ветеринарной службы

не подпускайте и тем более не подкармливайте диких животных;

не пытайтесь ловить лис и корсаков, не приносите их домой;

вакцинируйте домашних животных согласно графику;

при укусе или подозрительном контакте немедленно обращайтесь за медпомощью и в ветеринарную службу, сохраните возможность отбора проб у животного.

Власти напоминают: бешенство — смертельно опасная инфекция, и единственный способ снизить риски — строгая профилактика и соблюдение правил безопасности при появлении диких животных возле населённых пунктов.

Циклон накрывает Казахстан - прогноз В ближайшие дни на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферных фронтов...

В Костанае присяжные решают: умышленное убийство или превышение самообороны 13 марта в Рудном, по материалам дела, 32-летняя жительница города Лайма Леснова нанесла один удар...

Минздрав: с начала сезона выявлено 1,46 млн случаев ОРВИ Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства доложила об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и...