Зафиксированы случаи заражения коронавирусом в третий раз

В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, причем заболевание в таком случае может протекать тяжелее, чем прежде. Об этом заявил российский инфекционист Евгений Тимаков. Его слова приводит РИА Новости, сообщает Tengrinews.kz.

«То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.

Тимаков указал на особенность индийского штамма («дельта»), с которым связывают третью волную заболеваемости в России. По его словам, на седьмой-восьмой день после заражения состояние человека может ухудшиться, вплоть до необходимости в госпитализации.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.