Загадочное нашествие жуков напугало костанайцев

Видео прислали наши читатели. Люди также обращаются с сообщениями о нашествии жуков на номер Whatsapp 8-707-558-35-13

На этом видео жуки облепили здание. Они появляются в течение дня. Видео снято вечером. Костанайцы сообщают, что больше стало и других насекомых.

«Не только жуки. На окне снаружи штук 20 муравьев летающих, как они там называются правильно. Откуда-то живность прёт в город?», — спрашивают люди.

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