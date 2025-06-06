В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление. По предварительным оценкам, речь идёт о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите.

Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект:

1. Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E

• Время входа: 5 июня около 22:40 по времени Астаны

• Объект: Ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая компанией LandSpace

• Особенности: Используется экологичное топливо (жидкий метан и кислород), предполагается масштабное свечение при сгорании

Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы

2. Спутник STARLINK-1631 (SpaceX)

• Время входа: 6 июня в 03:41 по времени Алматы

• Плановый сход с орбиты одного из старых спутников

3. Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B

• Время входа: 6 июня в 00:36 по времени Алматы

• Объект находился в режиме пассивного схода

На данный момент отсутствуют подтверждённые данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба.

Как правило подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс.



Мы призываем граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники.

фото zakon.kz

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