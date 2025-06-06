В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление. По предварительным оценкам, речь идёт о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите.
Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект:
1. Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E
• Время входа: 5 июня около 22:40 по времени Астаны
• Объект: Ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая компанией LandSpace
• Особенности: Используется экологичное топливо (жидкий метан и кислород), предполагается масштабное свечение при сгорании
Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы
2. Спутник STARLINK-1631 (SpaceX)
• Время входа: 6 июня в 03:41 по времени Алматы
• Плановый сход с орбиты одного из старых спутников
3. Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B
• Время входа: 6 июня в 00:36 по времени Алматы
• Объект находился в режиме пассивного схода
На данный момент отсутствуют подтверждённые данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба.
Как правило подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс.
Мы призываем граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники.
фото zakon.kz
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