Загорелась «Газель», которая везла детей на соревнования в Костанайской области

Фото пресс-службы ДЧС
Сегодня около 9 часов утра поступило сообщение о том, что на трассе областного значения «Аркалык-Торгай» в 60 километрах от города Аркалык произошло возгорание автомобиля марки «Газель». Об этом сообщает ДЧС Костанайской области.
Для участия в детских спортивных соревнованиях в составе колонны ехали четыре «Газели», в которых находились 90 детей.
Благодаря слаженным и правильным действиям водителя и преподавателей, дети эвакуированы из горящей газели и переместившись в остальные три транспортных средства и продолжили движение в составе колонны.
Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
На место происшествия выехали силы и средства ДЧС Костанайской области в составе 7 человек личного состава и 2 ед. техники.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области убедительно рекомендует автовладельцам соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте и проверять техническое состояние транспортного средства перед началом движения.