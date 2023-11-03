Загорелась «Газель», которая везла детей на соревнования в Костанайской области

Сегодня около 9 часов утра поступило сообщение о том, что на трассе областного значения «Аркалык-Торгай» в 60 километрах от города Аркалык произошло возгорание автомобиля марки «Газель». Об этом сообщает ДЧС Костанайской области.

Для участия в детских спортивных соревнованиях в составе колонны ехали четыре «Газели», в которых находились 90 детей.

Благодаря слаженным и правильным действиям водителя и преподавателей, дети эвакуированы из горящей газели и переместившись в остальные три транспортных средства и продолжили движение в составе колонны.

Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

На место происшествия выехали силы и средства ДЧС Костанайской области в составе 7 человек личного состава и 2 ед. техники.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области убедительно рекомендует автовладельцам соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте и проверять техническое состояние транспортного средства перед началом движения.

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