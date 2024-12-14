О происшествии сообщил телеграмм-канал «Arkalyk.news».

По сообщению ОЧС города Аркалыка, 14 декабря в 17:00 часов в гараже Аркалыкской ТЭК произошло возгорание автобуса.

На место выехала пожарная бригада, прибыл наряд полиции и служба скорой помощи.

Пожар ликвидирован, причина возгорания выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

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