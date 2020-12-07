Загорелся радиотелефон. В Рудном при пожаре был эвакуирован целый подъезд и спасен человек

Горел офис ПКСК и хозпостройки. За минувшие выходные в Костанайской области произошло 6 пожаров. В Рудном специалистами был эвакуирован целый подъезд и спасен человек. А в Наурзумском районе удалось спасти несколько голов КРС, там площадь пожара составила более 100 квадратных метров, предает alau.kz

Очередные выходные дни в Костанайской области оказались не простыми для сотрудников ДЧС. В один день в Рудном произошло сразу два пожара.

«Проспект Космонавтов 21 в четырехэтажном заброшенном здании, подвальном помещении горели строительные конструкции мусор на площади 4 квадратных метра. В ходе тушения пожара спасен гражданин Ашимов 1973 года рождения. В тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава», — рассказал оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Игорь Мерц.

А вот уже на другом вызове тоже в Рудном спасателям пришлось эвакуировать целый подъезд — несколько десятков человек. Примерно в три часа ночи в офисе одного из ПКСК, который находится в подвале жилого дома, загорелся радиотелефон, а в последствии бумаги и деревянные конструкции. Пожар вовремя ликвидировали, так что большого ущерба удалось избежать. Уже на следующий день в Житикаре произошел пожар в частном подворье, сгорело 25 тонн сена, спасатели и здесь смогли вовремя остановить огонь, и он не перешел на соседние конструкции. Но вот в Наурзумском районе хозяину подворья повезло меньше.

«Горело 20 тонн сена в тюках и рулонах, сарай и хозпостройки на площади 130 квадратных метров. В ходе тушения пожара сотрудниками противопожарной службы из сарая спасено 7 голов крупного рогатого скота и 12 голов мелкого рогатого скота. В тушении пожара принимали участие 7 человек личного состава Наурзумского района, 2 единицы пожарной техники», — поделился Игорь Мерц.

Во всех случаях жертв и пострадавших нет. Сейчас причины случившегося устанавливают эксперты. Между тем, они снова обращаются к жителям региона.

«Не допускать возникновения огня, не допускать неосторожного обращения с огнем, потому что в конечном итоге все это приводит к непоправимому материальному ущербу и гибели людей. Поэтому еще предупреждаем соблюдайте правила пожарной безопасности», — указал Игорь Мерц.

Спасатели напоминают, что зимний период особо опасен в плане пожаров. Только за минувшие выходные в регионе их было 6.

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