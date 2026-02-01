Синоптики сообщили о неблагоприятной экологической обстановке в ряде регионов Казахстана. По данным Казгидромет, 1 февраля 2026 года в 12 городах страны ожидается повышенное загрязнение атмосферного воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Алматы и Астане . Кроме того, в ночные часы аналогичная ситуация ожидается в Петропавловске.

Как поясняют синоптики, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) формируются при сочетании штиля, слабого ветра, тумана и температурной инверсии. Такие факторы препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и приводят к их накоплению в приземном слое воздуха.

