Загрязнение воздуха: синоптики предупредили жителей 12 городов РК

— Сегодня, 09:00
Изображение для новости: Загрязнение воздуха: синоптики предупредили жителей 12 городов РК

pixabay.com

Синоптики сообщили о неблагоприятной экологической обстановке в ряде регионов Казахстана. По данным Казгидромет, 1 февраля 2026 года в 12 городах страны ожидается повышенное загрязнение атмосферного воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Алматы и Астане . Кроме того, в ночные часы аналогичная ситуация ожидается в Петропавловске.

Как поясняют синоптики, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) формируются при сочетании штиля, слабого ветра, тумана и температурной инверсии. Такие факторы препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и приводят к их накоплению в приземном слое воздуха.



