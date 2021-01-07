Загрязнение воздуха зафиксировали в Костанае

Загрязнение воздуха в Костанае фиксируют экологи. Превышение вредных веществ специалисты выявили вдоль крупных дорожных артерий областного центра, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Анализ показал высокую концентрацию диоксида азота и диоксида серы. Но сотрудники департамента экологии спешат успокоить население – серьёзного вреда здоровью человека такой воздух не нанесёт. Источником загрязнения они называют крупные промышленные предприятия и автомобильный транспорт. Также накапливанию вредных веществ в атмосфере способствуют метеоусловия. Отсутствие ветра препятствует их рассеиванию в воздушном бассейне города.

«Согласно плану внешнего мониторинга, замеры проводятся ежеквартально. Мы планируем также провести исследования атмосферного воздуха в городе Рудном, городе Житикаре, в Аркалыке и городе Лисаковске»,- говорит руководитель отдела департамента экологии Костанайской области Айгуль Абильтаева.

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