Сенатор Андрей Лукин предложил исключить из комплексного плана приватизации и продажи госпредприятия, обслуживающие кладбища и оказывающие ритуальные услуги.

Он отметил, что в сфере ритуальных услуг накопились серьёзные проблемы, требующие оперативного решения. Особое внимание необходимо уделить нелегальным похоронным бюро и содержанию кладбищ.

«Этот бизнес стал теневым и неконтролируемой сферой экономики. Кроме того, передача содержания кладбищ в частные руки вызывает общественный резонанс и поднимает ряд социальных, этических и экономических вопросов. В Казахстане кладбища традиционно воспринимаются как объекты общественного пользования, имеющие культурное и духовное значение. А коммерциализация этой сферы и отсутствие государственного контроля может привести к таким негативным последствиям, как завышение стоимости участков и ритуальных услуг, ограничение доступа для родственников умерших, нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территорией кладбищ. Стоимость погребения в Астане остается одной из самых низких в стране. Однако после приватизации частные компании неизбежно начнут повышать цены. К примеру, во время пандемии COVID-19 частные операторы поднимали стоимость захоронений до 1 миллиона тенге, в то время как государственные структуры обеспечивали доступные расценки», — отметил Лукин.

Сенатор Лукин предложил закрепить законодательно статус кладбищ, как объектов исключительно госсобственности.

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