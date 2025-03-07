В отношении мужчины, напавшего на сотрудницу досмотра в аэропорту Алматы, завели уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте полиции на транспорте.

В 11.45 7 марта в терминале внутренних рейсов мужчина, выдававший себя за пассажира, отказался предъявить документы, схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать ножом.

Через семь минут его обезвредили сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности. Правонарушителя водворили в изолятор временного содержания.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы.

Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

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