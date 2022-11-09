Захвативший Америку и Европу высокозаразный штамм «цербер» может проникнуть в Казахстан

В Казахстан может проникнуть новый штамм коронавируса «цербер».

Он уже циркулирует в России и отличается высокой заразностью, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Симптомы у новой мутации ковида такие же, как при ОРВИ: высокая температура, ломота в суставах и слабость. При этом особой опасности, по словам специалистов, этот штамм не несет.

«Это тот вирус, который постепенно захватил Америку, Европу и сейчас пришел в Россию. В ближайшее время, я думаю, что придет в Казахстан. «Цербер» быстрее размножается, быстрее заражает людей. Гораздо быстрее, чем «омикрон». Поэтому распространяться он будет быстрее. В РФ находится несколько геномных лабораторий. Такая же геномная лаборатория есть в Казахстане, поэтому когда вирус «цербер» придет в Казахстан, его выявят», — рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Врачи рекомендуют соблюдать все меры профилактики. Осень — время обострения многих вирусных заболеваний.

«Меры — противоэпидемические, обычные, которые проводятся и против банальных, рядовых острых респираторных вирусных инфекций, против гриппа. В том числе опять же мы говорим: это мытье рук, это избегать места скопления людей. Если заболел, лучше остаться дома», — посоветовала инфекционист Ляззат Ералиева.

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