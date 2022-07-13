Заявка на повышение тарифа на электричество рассматривается в Костанайской области

В Костанайской области рассматривается заявка на повышение средне отпускного тарифа на электричество.

Костанайский ЭнергоЦентр обратился с заявкой о повышении предельной цены на электроэнергию на 3,2 тенге за 1 кВт/ч. По мнению энергетиков, если этот тариф вырастит на 12 процентов, как они просят, то есть с 26,62 тенге до 29,83 тенге с учетом НДС, то они смогут решить все свои проблемы. На общественных слушаниях, состоявшихся по этому поводу, они объяснили рост тарифа увеличением стоимости закупа электроэнергии у производителей.

«Наша проектируемая цена 1 киловатта в часа — 26 тенге 60 тиын без учета НДС, что на 2,8 тенге — на 11,9 процентов выше действующего. Последнее повышение было 1 июня 2021 года, если посмотреть в действительности покупка электроэнергии не 10,09 тенге сейчас с учетом — 11, 21 тенге», — говорит директор ТОО «КЭЦ» Анаргуль Усенбаева.

Помимо этого вырос и тариф на передачу и распределение электроэнергии. По словам специалистов, в новый предельный тариф они вложили и убытки, которые возникают в результате увеличения разницы между планируемыми расходами по покупке и передаче электрической энергии и уже с их фактическим результатом, а также расходы по повышению зарплат сотрудникам. Журналисты, в свою очередь, интересуются, не связана ли заявки энергетиков на повышение тарифа с ремонтом газопровода «Карталы-Рудный», когда с 1 августа отключат газ у бытовых потребителей и нагрузка на электросети возрастет.

«Мы подали заявку с 1 августа, потому что на протяжении года и двух месяцев мы не могли изменить. Это не приурочено, был мораторий, у нас нет финансовой возможности сдерживать, мы несем убытки, нам не хватает кредита закрывать разницу тарифа, которая не учтена», — говорит Анаргуль Усенбаева.

Антимонопольное ведомство примет решение по заявке энергетиков уже 22 июля. Если повышение одобрят, то тарифы за электроэнергию изменятся, как у физических лиц, так и юридических

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.