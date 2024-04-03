Заявки на 60 миллионов тенге. Костанайской области продолжаются выплаты пострадавшим от паводков.

За прошедшую неделю пострадавшими от паводка жителями подано 327 заявок на сумму 60 миллионов тенге. По состоянию на вечер 1 апреля все заявки удовлетворены и заявителям оказана материальная помощь.

Единовременные социальные выплаты в размере 50 МРП, суммарно составили 184 600 на одну семью.

Второе значимое направление — это выплаты по возмещению ущерба пострадавшим от паводка. Порядок назначения выплаты подразумевает работу комиссии по оценке ущерба, нанесенного имуществу в том числе жилью, технике и скоту.

Для получения соответствующей помощи жителям пострадавших районов необходимо обратиться в районную комиссию либо к акиму сельского округа, подав заявление и приложив минимальный перечень документов.

В данное время плановая работа комиссий по оценке нанесенного ущерба в пострадавших районах продолжается

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