Заявки на 60 миллионов тенге. Костанайской области продолжаются выплаты пострадавшим от паводков.

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За прошедшую неделю пострадавшими от паводка жителями подано 327 заявок на сумму 60 миллионов тенге. По состоянию на вечер 1 апреля все заявки удовлетворены и заявителям оказана материальная помощь.
Единовременные социальные выплаты в размере 50 МРП, суммарно составили 184 600 на одну семью.
Второе значимое направление — это выплаты по возмещению ущерба пострадавшим от паводка. Порядок назначения выплаты подразумевает работу комиссии по оценке ущерба, нанесенного имуществу в том числе жилью, технике и скоту.
Для получения соответствующей помощи жителям пострадавших районов необходимо обратиться в районную комиссию либо к акиму сельского округа, подав заявление и приложив минимальный перечень документов.
В данное время плановая работа комиссий по оценке нанесенного ущерба в пострадавших районах продолжается