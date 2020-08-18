Заявки по программе «5-10-20» начали принимать в Костанае

Жилищная программа «5-10-20» обрела новое название «Шанырак» и уже объявила о приеме заявок. Со вчерашнего дня больше 200 костанайцев уже решились стать участниками программы. Однако лишь четверть из них подошла под заявленные условия, передает alau.kz

В Казахстане стартовал прием заявок по жилищной программе «Шанырак». Это одно из направлений программы «Нурлы Жер». Казахстанцы о нем уже слышали, правда, под другим именем. Раньше «Шанырак» называли «5-10-20». Новое название объявили к моменту начала приема заявок «Жилстройсбербанком».

«Мы со вчерашнего дня принимаем заявки на участие в этой программе. Участники этой программы только очередники МИО – местного исполнительного органа. На сегодняшний день в Костанайской области порядка 25 тысяч людей находятся в очереди. Сейчас мы для того чтобы в соответствии с программой придерживаться очередности мы принимаем заявки от очередников с 1986 по 2010 год включительно»,- сообщил Даурен Саудабаев, директор Костанайского филиала «Жилстройсбербанк».

Возможность приобрести жилье по программе «Шанырак» хотят предоставить в первую очередь тем, кто его давно ждет. Поэтому сначала сотрудники банка будут обрабатывать заявки от вставших на очередь не раньше, чем 10 лет назад. На это может уйти около месяца. И только затем в обработку подключат заявки от людей, вставших в очередь после 2010 года, если при этом у банка останутся выделенные на программу деньги.

«Все-таки средства по программе ограничены. В настоящее время в банк поступил первый транш в размере 90 миллиардов тенге. Уже будет приниматься решение, когда следующие года будут участвовать в программе. Но в любом случае все будут»,- сказал Даурен Саудабаев.

Чтобы поучаствовать в программе «Шанырак» нужно, во-первых, быть очередником, а во-вторых, соблюсти условие о доходах. Важно, чтобы на каждого члена семьи он не превышал 101 270 тенге. Это 3,1 прожиточного минимума. Эти два условия уже приводят к отсеву желающих. Через сайт «Жистройсбербанка» заявки со вчерашнего дня подали 5700 казахстанцев. И только 1100 из них смогут поучаствовать в программе. Такими данными сотрудники банка располагали к утру сегодняшнего дня. Среди костанайцев заявки пока подал 221 человек. Участниками программы из них станут лишь 60.

«Максимальная сумма займа по этой программе 12 миллионов тенге. Первоначальный взнос – из названия программы – 10 процентов. Соответственно если стоимость квартиры превышает 12 миллионов тенге, то человек сможет стать участником программы своими собственными средствами»,- пояснил директор филиала.

12 миллионами ограничивается займ на жилье от частных застройщиков. Причем речь идет о первичном жилье. Вторичное по программе не предусматривается. А вот по кредитному жилью, которое строит акимат, стоимость за 1 квадратный метр не будет превышать 160 тысяч тенге. Согласно условиям программы ставка по кредиту составит 5 процентов годовых, срок займа до 20 лет. Заявки будут приниматься до 16 сентября через сайт «Жилстройсбербанка».

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