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Заявление на социальную выплату 42500 тенге может подать сам работник

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В порядок назначения социальной выплаты для тех, кто оказался в отпуске без сохранения заработной платы, внесли изменения. Теперь заявление на нее может подать не только работодатель, но и сам работник. Кроме того, был расширен перечень людей, которым могут выплатить 42 500 тенге, передает alau.kz

В порядке назначения социальной выплаты в 42,5 тысячи тенге произошли некоторые изменения.

Во-первых, расширили перечень людей, которые могут эту выплату получить. К ним добавились работники крупных предприятий, но только в тех регионах, где объявлен карантин. Также в списке получателей оказались люди, работающие по договору гражданско-правового характера. Им может быть договор подряда, перевозки, хранения и так далее.

Есть и еще одно изменение.

«Обязательным условием для получения выплаты является уплата социальных отчислений, хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев до даты введения режима чрезвычайного положения. А для физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ уплата обязательных пенсионных взносов,»- рассказала Наталья Юдина, директор филиала государственного фонда социального страхования по Костанайской области.

Заявление на выплату теперь может подать не только работодатель, но и сам работник. Сделать это нужно также через портал электронного правительства в разделе «Электронные обращения». Других документов кроме заявления подавать не нужно. Исключение лишь у работодателей. Им важно приобщить список работников, которые оказались в отпуске без зарплаты.

Тем, у кого нет доступа в интернет, как например, в отдаленных селах, советуют обратиться к сельским акимам. Остальным же, кто испытывает трудности при входе на сайт, остается лишь ждать, когда его работа скорректируется. Сбои могут происходить из-за перегрузки обращениями по всей стране. Еще одна мера государственной поддержки направлена на борьбу с безработицей.

«Дорожная карта охватывает 273 проекта на сумму 53,738 млрд тенге. Будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест, через центры занятости мы полагаем, что будут трудоустроены не менее 7 тысяч человек,»- сообщила Гульнар Абенова, руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Изменения произошли и в отношении бесплатных социальных пакетов. По общему правилу их назначают детям из малообеспеченных семей. Их возраст строго определен — от года до шести лет, но из-за режима ЧП его временно увеличили. Помощь назначат ребятам до 18 лет.

«На сегодня данным видом помощи будут охвачены порядка 5600 детей. Размер оказания данной помощи будет назначаться в 2 МРП. Пакеты данные возможно предоставлять как в натуральном виде, так и в денежном выражении. В нашей области данные пакеты с учетом чрезвычайного положения для оперативности принято решение предоставления в денежном выражении,»- сказала Гульнар Абенова.

Все возникшие вопросы о мерах поддержки можно выяснить по телефонам: 500-616; 931-291; 931-294.

 

 

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